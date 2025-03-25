Основательница Jenёk и Artskill Store — об it-сумке и слиянии брендов

Бренду Jenёk всего два года, а он уже любимец стилистов и инфлюенсеров. Кроме того, его основательница Женя Петрова — победитель премии РБК × VOYAH Fashion Prize в категории «Лучший молодой дизайнер аксессуаров».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии