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Военное обозрение

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Глава МИД Армении: В стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз

Глава МИД Армении: В стране активно обсуждают идею вступления в Евросоюз

На фоне трудностей, с которыми Армения сталкивался в последнее время в стране ищут новые возможности, включая и вступление в ЕС, заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

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