С 1 июня 2025, ведь детство — это большой праздник

Детский клуб ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I просто наполнен атмосферой безграничного веселья и радости! Мы от всей души поздравляем всех наших юных друзей, их любящих родителей и весь наш дружный коллектив с Днем защиты детей! Этот замечательный праздник напоминает нам о самом важном: о радости детства, о смехе, о дружбе, о мечтах и о том, как важно каждый день дарить детям счастливые моменты!В ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I каждый день — это праздник! Мы стремимся создать для наших воспитанников уютную и развивающую среду, где они могут учиться, играть, творить, общаться и открывать для себя мир! Наши педагоги — настоящие волшебники, которые с любовью и заботой окружают каждого ребенка, помогают ему раскрыть свой потенциал и дарят незабываемые впечатления.