Россия на грани катастрофы. Трудовые мигранты теперь боевые

Любопытно, однакоПолитикаРоссия на грани катастрофы. Трудовые мигранты теперь боевые ФСБ лишь за неделю раскрыла несколько бомбистов, готовивших уничтожение мирных людей в разных городах России.Вернуться к статье3116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваВот пусть ФСБ занимаются этим,чем и должны заниматьсяИгорь КузнецовРаз предотвратили теракты - значит ФСБ работает. Взрывы и массовые драки в Москве для 90-х - дело обычное. Относительно наказания - надо ужесточить и, параллельно, возложить на работодателя ответственнгость за гастарбайтеров - пусть знает кого нанимать в следующий раз.абрам вербинРаботодателя нужно привлекать к уголовной ответственности, как и им приглашённое быдло.Игорь КузнецовК сожалению у нас в УК РФ нет такой статьи. Если работодатель выступил организатором подобных массовых противозаконных выяснений отношений - тогда можно его и к уголовной ответственности привлечь.абрам вербинЗначит, это статью нужно ввести.Игорь КузнецовЗдесь "гордиев узел". Ужесточение для работодателей закона, к сожалению, может привести к беспорядкам, остановкам объектов строительства и т.д. Лично я бы начал с проверок тех, кто проверяет (и выдаёт) наличие патенты иностранным рабочим. - Не позднее чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, за переоформлением патента. (в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 528-ФЗ, от 24.04.2020 N 135-ФЗ). ---- Сейчас многие не продлевают и это должен отслеживать работодатель.абрам вербинЭто само собой. Но и такая статья необходима, чтобы наниматели были в случае чего, пни делах.VGVasily GolovПарадокс российский в том,что границы открыты для всех. Все ли есть трудовые мигранты, Откуда берутся нелегалы?У России нет миграционной политики,но процветает теневая экономика.Именно для нее нужны нелегалы.В тени находится до 20 трлн руб ВВП. Никто с ним не борется.Фиксирует МВФ,Мировой банк.Но не правительство РФ,ни спецслужбы. Более 27 млн работающих россиян либо вовсе не платят налоги,либо не платят от части дохода.ГГарикпорядка нет и неизвестно.николай приваловприехал в Россию - принимай православную веру, за что наши предки боролись?Владимир Самойленкоа татар и чеченцев отделить? да там ишо толпа россиян муслимской веры. а ишо башкиры и буряты. куды их всех девать?юрий смирнов90 надо возвращать когда их пи.......ВМВиктор масловДо выборов ещё далеко,а вот перед выборами где нибудь будет отвлекуха от Едросов.Путин не позволит что не выбрали партию его друга.МЛМила ЛиковаБытует ошибочное мнение, что зарабатывают гастарбайтеры мало! Вот у нас после подтопления требовались рабочие, русский работает за 2т.р. в день, гастарбайтеры хотели 3т.р.!!! Теряет очень сильно государство и ПФР. Мигранты покупают патенты минимальные и потом все в шоколаде -- работодатель не платит ни подоходный, ни пенсионный, ни в соц.фонды, гастарбайтеры приличную зп, которую отобрали у русских! А строители они ещё те, скоро развалится всё построенное!Игорь КузнецовИменно так. Гастарбайтеров, как правило, не оформляют официально. Даже если он оплачивает патент на работу - это несравнимо с выплатами налогов с ФЗП, если работаешь по контракуту. Ну и соцзащита - нормированный трудовой день (как положено) или пока светит солнце или работают прожектора.абрам вербинЖизнь в России всё больше удивляет. Люди отчётливо видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили и не наказали. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности. Я предложил вариант ускорить процесс объективной оценки работы начальников. Это - Суд подчинённых. Он даёт человеческую оценку деятельности подсудимого. А обычный суд, при необходимости, потом даёт ему чётко правовую оценку и выбирает вариант наказания. Но для воплощения этой идеи необходимы усилия всех нормальных граждан страны. Нормальные люди должны объединиться против быдла и сектантов, в том числе и во власти. Против фальшивых руководителей. Надо выявлять таких "начальников" и выставлять на суд людей. Процесс долгий, но необходимый. А ты можешь отличить нормального начальника от фальшивого? Помните: лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Плохие люди, в том числе , во власти, по словам Фонвизина, это - ночные воры -"сначала свечу погасят, а потом красть начнут". Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Нормальные люди! Убирайте всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и руководителей! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны!ЛЗЛидия ЗолотоваСколько же будем терпеть? Давно пора изменить законодательство иЛЗЛидия Золотоваостановить толпы этих жутких мигрантов строжайшим отбором какЛЗЛидия Золотоваэто делается в других странах. Возьмите, например, Швейцарию, онаЛЗЛидия Золотоватоже принимает мигрантов. Но попробуйте туда попасть!GgrainvnА наша верховная власть старательно внушает нам, что она в этой ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ АНТИТИРУССКОЙ МИГРАЦИННОЙ ПОЛИТИКЕ ни при чем...РАИСА То (К-а)Необходимо запретить, на законодательном уровне, привлекать мигрантов пока у нас есть свои безработные. А то, что они работают за меньшие деньги миф. Наши безработные, особенно из деревни готовы на любую работу, было бы где жить.Владимир СухановДа, " звери", но дешевые. Хуснуллин - лоббист их и капиталистов- работодателей. Чиновник с говорящей фамилиейИИринаВраги коммунистов запустили в РФ миллионы мигрантов ,потому что те выгодны для их обогащения ,а на российский народ им плевать .ВладимирВ царской России были "чернорубашечники", на действия которых, власть, во многом закрывала глаза. В Украине есть "правый сектор" попробуй там сделать что-нибудь подобное как у нас в Кузьминках, я про косоглазых. И везде порядок! Мож и у нас нужно прорядить бородатую погань?!VBvladimir bedarevВ России они налоги не платят, зато взятки дают чиновникам. Мигранты любят коррупцию. Она им жить помогает. Лучше взятку дать, чем налоги платить. Налоги может и берут, но с работодателей, так чиновникам удобней.РОМАН МолчановДа врут они всё.Кому мы нахрен нужны ?АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНВсе беды России от продажных чиновников.Виктор БорисовМы давно уже не хозяева нашей стране.....Александр ТурчинНу что дотолерастилось наше недоправительство и солнцеликий гидрант???Томара ТычковаГосподи, какую же еще пакость должны совершить мигранты, чтобы Россия, наконец, отказалась от них?Комментировать
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