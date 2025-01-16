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Тульские новости

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Тульские новости подарили радость детям специализированного дома ребенка номер 1

Тульские новости подарили радость детям специализированного дома ребенка номер 1

15 января «Тульские новости» посетили специализированный областной дом ребенка номер 1. В ходе визита журналисты ознакомились с условиями проживания детей, с работой сотрудников учреждения, а также вручили деткам сладкие подарки.

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