Тульские новости подарили радость детям специализированного дома ребенка номер 1

15 января «Тульские новости» посетили специализированный областной дом ребенка номер 1. В ходе визита журналисты ознакомились с условиями проживания детей, с работой сотрудников учреждения, а также вручили деткам сладкие подарки.
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