Работу двух складов Wildberries приостановили после ударов БПЛА

В ночь на 22 июля сотрудников логистических центров эвакуировали из-за атаки ВСУ Работа складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена после атаки украинских беспилотников, сообщили в телеграм-канале "WB партнеры".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии