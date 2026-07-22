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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Работу двух складов Wildberries приостановили после ударов БПЛА

Работу двух складов Wildberries приостановили после ударов БПЛА

В ночь на 22 июля сотрудников логистических центров эвакуировали из-за атаки ВСУ Работа складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена после атаки украинских беспилотников, сообщили в телеграм-канале "WB партнеры".

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