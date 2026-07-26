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Ученые поймали нейросети на жульничестве

Ученые поймали нейросети на жульничестве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Нейросети массово пытаются жульничать. Анализ поведения искусственного интеллекта во время испытаний показал, что абсолютно все ИИ выходят за рамки заданий или нарушают установленные правила для решения задач, выяснили 26 июля "Известия".

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