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French police tear gas demonstrators in Paris amid school protests

French police Thursday fired tear gas and sprayed demonstrators rallying at the Place de la Bastille in Paris for improved schools in the country.

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