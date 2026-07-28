Захарова раскритиковала нового посла ФРГ после первых слов в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что жесткие заявления нового посла Федеративной Республики Германия, адресованные Москве, способны заблокировать возможность конструктивного диалога.
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