«Ъ»: силовики провели обыски по делу о хищениях в сфере ликвидации шахт

Силовики провели многочисленные обыски по делу о хищениях в сфере ликвидации нерентабельных шахт России, следственные мероприятия прошли как в Москве, так и в ряде других регионов, сообщает газета «Коммерсантъ».
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