И сможет выводить на орбиту до 900 кг полезной нагрузки Российская частная компания «Геоскан» планирует провести первый запуск собственной лёгкой ракеты-носителя в 2031 году.
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