26.06.2024 в ГУО ´Детский сад № 5 г. Бобруйска!´ в рамках проводимого Единого дня безопасности дорожного движения под девизом ´Снижаешь скорость - сохраняешь жизнь!´ старшим инспектором ДПС ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома майором милиции Хрущинским М.
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