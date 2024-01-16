В Крыму и на Кубани жителей предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры

В связи с ожидаемыми паводками на территории Краснодарского края и Крыма, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждает о высоком риске подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков.