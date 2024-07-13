СКБ Контур внедряет биометрические технологии в гостиничный бизнес

СКБ Контур объявила о планах по внедрению биометрических технологий в гостиничный бизнес. Пилотный проект компании, который будет реализован совместно с Центром биометрических технологий, предполагает использование системы распознавания лиц для проверки личности клиентов при регистрации в отеле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии