5-й номер драфта-2020 Сандерсон присоединится к «Оттаве» после сезона NCAA. У защитника 25 очков в 22 матчах

5-й номер драфта-2020 Сандерсон присоединится к «Оттаве» после сезона NCAA. Об этом сообщил генменеджер «Сенаторс» Пьер Дорион, недавно встречавшийся с защитником.

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