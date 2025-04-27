В марте не открыли: в Омске задерживается запуск работы кофейни федеральной сети Surf Coffee. Сейчас в помещение все еще продолжается ремонт.
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В марте не открыли: в Омске задерживается запуск работы кофейни федеральной сети Surf Coffee. Сейчас в помещение все еще продолжается ремонт.