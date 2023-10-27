Батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в подразделение ВС России «Каскад»

Если их там силком тащили, а здесь по своей воле, - что в этом плохого? Пусть воюют. В бою человек раскрывается.

Пока в плен не попадут, не перебегут... У нас сало есть, хавчик знатный и медицина... А там ничего нет... и на органы могут порезать по заказу Зели...

Tyman Ros

Это нормально. Так и должно было случиться. Как никак, но мы славяне, говорим на одном языке, всегда воевали вместе против фашизма. Конечно важные объекты доверять не нужно. Но задел правильный. Есть наверняка объекты, где безопаски можно допустить вернувшихся обратно в Россию украинцев. В любом случае надо быть аккуратными. Вообще в будущем украинцы будут ненавидеть Америку так, как ещё никого не ненавидели. И будут бороться с пендосами. Именно поэтому пендосы создают " мясные штурмы" , чтоб утилизировать быстрее, пока не опомнились зачарованные украинцы.