Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад", после принятия присяги бойцы отправятся на передовую, рассказал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко.
Батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в подразделение ВС России «Каскад»
Комментарии
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Михаил Сартин
Если их там силком тащили, а здесь по своей воле, - что в этом плохого? Пусть воюют. В бою человек раскрывается.
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3 д.
Леонид Руси
Пока в плен не попадут, не перебегут... У нас сало есть, хавчик знатный и медицина... А там ничего нет... и на органы могут порезать по заказу Зели...
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3 д.
Tyman Ros
Это нормально. Так и должно было случиться. Как никак, но мы славяне, говорим на одном языке, всегда воевали вместе против фашизма. Конечно важные объекты доверять не нужно. Но задел правильный. Есть наверняка объекты, где безопаски можно допустить вернувшихся обратно в Россию украинцев. В любом случае надо быть аккуратными. Вообще в будущем украинцы будут ненавидеть Америку так, как ещё никого не ненавидели. И будут бороться с пендосами. Именно поэтому пендосы создают " мясные штурмы" , чтоб утилизировать быстрее, пока не опомнились зачарованные украинцы.
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2 д.
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