МИД КНДР сравнил помощь США Киеву с психотропным веществом для Зеленского

Утвержденный палатой представителей США законопроект о передаче Украине $61 млрд ― не что иное, как «психотропное вещество» для президента Владимира Зеленского, которое помогает на время забыть о приближающемся абсолютном поражении на передовой.
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