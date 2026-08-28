Россельхознадзор ограничил оборот четырёх серий ветпрепаратов для собак

Временный запрет введён на отдельные серии препаратов после сообщений о гибели собак. Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора приостановило оборот нескольких партий вакцин для собак «Мультикан-8» и «Мультикан-6» производства ООО «Ветбиохим».
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