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Экс-тренер «Волгаря» Учуров отстранен на пять лет. Причина – ставки

Экс-тренер «Волгаря» Учуров отстранен на пять лет. Причина – ставки

Комитет по этике Российского Футбольного Союза принял решение отстранить на пять лет от футбольной деятельности бывшего тренера-селекционера астраханского «Волгаря» Эдуарда Учурова за участие в азартных играх, говорится в сообщении организации.

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