Итальянские каникулы: от Сиены до озера Маджоре и дорога домой

Путешествие по северной Италии подарило мне калейдоскоп эмоций — от восторга перед средневековыми площадями до легкого ужаса в музее инквизиции и умиления перед поющей таксой.
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