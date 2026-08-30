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Энциклопедия географа

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Итальянские каникулы: от Сиены до озера Маджоре и дорога домой

Итальянские каникулы: от Сиены до озера Маджоре и дорога домой

Путешествие по северной Италии подарило мне калейдоскоп эмоций — от восторга перед средневековыми площадями до легкого ужаса в музее инквизиции и умиления перед поющей таксой.

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