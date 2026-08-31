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«Остап Бендер нашего времени»: как Федоров организовал махинации с дронами в ВСУ и сбежал

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может быть причастен к махинациям с бюджетными средствами, которые предназначались для закупки беспилотников ВСУ, об этом заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

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