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За рулем

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Настоящий художник вручную расписал спорткар и мотоцикл

Настоящий художник вручную расписал спорткар и мотоцикл

Два именитых итальянских бренда: Lamborghini, известный своими дерзкими спорткарами, и Ducati, прославившийся своими мощными мотоциклами, объединились для создания эксклюзивного проекта, не имеющего аналогов.

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