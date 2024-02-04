Настоящий художник вручную расписал спорткар и мотоцикл

Два именитых итальянских бренда: Lamborghini, известный своими дерзкими спорткарами, и Ducati, прославившийся своими мощными мотоциклами, объединились для создания эксклюзивного проекта, не имеющего аналогов.
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