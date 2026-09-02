Губернатор Подмосковья проверил работу ДК "Мир" в Домодедове после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Городской дворец культуры "Мир" в Домодедове, где в прошлом году завершился капитальный ремонт.
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