Житель Смоленской области может лишиться свободы за полкило марихуаны

В Монастырщине сотрудники полиции изъяли у местного жителя около полукилограмма марихуаны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого в надворных постройках оперативниками обнаружены коробка и банка с веществом растительного происхождения.
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