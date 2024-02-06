Житель Смоленской области может лишиться свободы за полкило марихуаны

В Монастырщине сотрудники полиции изъяли у местного жителя около полукилограмма марихуаны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого в надворных постройках оперативниками обнаружены коробка и банка с веществом растительного происхождения.