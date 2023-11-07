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Уже полтора года от имени пермского восьмиклассника «минируют» школу

Уже полтора года от имени пермского восьмиклассника «минируют» школу

Мальчик даже не посещает занятия из-за особенностей психики.В Перми анонимы периодически сообщают о планируемом теракте в 116-ой школе, утверждая, что один из учеников и его одноклассники оставили взрывное устройство на месте.

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