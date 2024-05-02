На территории Красного треугольника могут появиться коворкинги и жилые дома

Продолжается разработка архитектурной концепции преобразования бывшего предприятия О работе над архитектурной концепцией «Петербургскому дневнику» рассказала представитель компании - инвестора Елена Державицкая.
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