Растерзанные тела: загадка пропажи Усольцевых обрастает новыми деталями

Почти год назад в Кутурчинском Белогорье исчезла семья Усольцевых. Несмотря на колоссальные усилия спасателей, никаких следов найти не удалось.
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