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Царьград

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"Володя, что ты делаешь?!": Путин не щадил никого. Весь мир услышал правду о "криворожском мальчике"

"Володя, что ты делаешь?!": Путин не щадил никого. Весь мир услышал правду о "криворожском мальчике"

Был ли у Зеленского выбор и свобода действий? Мог ли бывший комик поступить иначе и привести свою страну к миру, как это и обещал своим избирателям? Владимир Путин не стал щадить никого и высказался прямо.

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