В Индии использовали российские системы ПВО для отражения атак Пакистана

Закупленные у России системы ПВО С-400 для поражения запущенных Пакистаном в ночь на 8 мая беспилотников и ракет использовали индийские ВВС, 8 мая сообщает The Economic Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
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