Боевые рилсы: Зачем Анастасия Муцей и другие украинские инстатёлки зачастили на фронт

До СВО многие из них, судя по аккаунтам, работали мелкими менеджерами, маникюрщицами, парикмахерами. Жили в простых панельках, а из досуга — шашлыки с друзьями на Днепре и иногда бюджетные поездки в Турцию.
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