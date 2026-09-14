Ямаль: «Для других футболистов такое выступление на ЧМ было бы отличным, но я способен на большее»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль оценил свое выступление на чемпионате мира 2026 года, который его команда завершила победой.
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