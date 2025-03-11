Блинкен и Салливан лишились доступа к секретной информации

Директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард сообщила, что согласно указу президента Дональда Трампа аннулировала допуск к секретной информации бывшего государственного секретаря Энтони Блинкена и бывшего советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
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