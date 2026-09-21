Трамп подпишет соглашение об укреплении безопасности в Гренландии

США планируют возобновить военную базу в Гренландии. Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подпишут 22 сентября соглашение об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Крапивник: "Дни З...
- Панкин назвал отк...
- Панкин назвал отк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым