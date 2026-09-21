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Царьград

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Трамп подпишет соглашение об укреплении безопасности в Гренландии

Трамп подпишет соглашение об укреплении безопасности в Гренландии

США планируют возобновить военную базу в Гренландии. Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подпишут 22 сентября соглашение об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике.

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