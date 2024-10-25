❗️⚡️По данным источников "The New York Times", верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал военным разработать несколько военных планов, которые будут реализованы в ответ на возможную атаку Израиля.
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❗️⚡️По данным источников "The New York Times", верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал военным разработать несколько военных планов, которые будут реализованы в ответ на возможную атаку Израиля.