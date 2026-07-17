БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина и прибалты угрожают МОК за решение по России

Украина и прибалты угрожают МОК за решение по России

Антон ПОЛЯНИЧ Уровень русофобии в ряде стран Европейского союза остаётся настолько высоким, что никакие призывы к адекватному восприятию действительности не способны изменить позицию их властей.

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Комментарии
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Валерий
Великие спортивные державы шпротные триебалты !!!
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3 н.