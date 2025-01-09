Аналитик — о словах Додика насчёт потерь ЕС: фиксируем сползание в кризис

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила в беседе с RT, что оценить объём потерь стран Европы из-за украинского конфликта сложно, при этом фиксируется ситуация «постепенного сползания в кризис».
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