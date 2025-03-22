Сигнал Путину и подарок для Трампа. О чем еще спецпосланник президента США Уиткофф рассказал по итогам поездок в Россию и Украину?

Уиткофф заявил о сигнале от Трампа Путину о желании восстановить отношения Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал о желании Трампа восстановить отношения.
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