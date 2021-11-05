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Тридцать серебряников для "Батьки" больше, чем миллиарды России для Белоруссии

Тридцать серебряников для "Батьки" больше, чем миллиарды России для Белоруссии

автор - Авторские зарисовки Лукашенко дал команду на поставку электроэнергии на Украину.

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Andrey Korolkevic
Я конечно извиняюсь,но Батька та ещё гнида.....
ГусЕна
Что, не нравится интеграция России и Белоруси? Решил куснуть Батьку?:))Шавка.
bianka Белая
Ничего от луки ожидать не приходится- продажность, наглость и подлость - сущность его натуры.
Андрей Равдин
Х..лы сильно хитрожопые, в этом они с Бацькой как близнецы-братья.
Сергей Овчинников
Так ведь он ЛукашенкО!
Георгий Агеев
Я думаю РОССИЯ И БЕЛОРУСИЯ ПОСТУПАЮТ ПРАВИЛЬНО ИНАЧЕ ОНИ БУДУТ украиной это благородный поступок надо быть выше ситуации я верю что Лукашенко посоветовался с Путиным прежде чем сделать такой выбор а дешёвые очки набрать любой может а РОССИИ и БЕЛОРУСИИ РЕСПЕКТ
Андрей Равдин
Ну, корни-то понятно откуда растут. А с другой стороны если посмотреть, разве это плохо, что человек исполняет свои договорные обязательства, особенно критично необходимые? А дальше - посмотрим.
Георгий Агеев
Спасибо что поняли вам РЕСПЕКТ а люди которые выливают негатив здесь не очень умны вот как САША ПАНКРАТЬЕВ
саша дмитренко
вместо домыслов и рассказов бабок на лавочке-смотрите россия24)))
Саша Панкратьев
ЛУКА - ЭТО ШТОПАНЫЙ ПРЕЗЕРВАТИВ !!!
Адольф Пешков
Ты, говноавтор, который вместе с подобными тебе комментаторами кроме говна в мозгах ничего не приобрели. А не ваш ли любимый с цацелованным вами задом на весь мир объявлял о необходимости многовекторности во взаимоотношениях между странами ? Миллер уже однажды выебнулся с непоставками газа Украине - заплатил 3млрд $. Так у Миллера есть рабы типа Панкратьева и ещё тридцать миллионов нищих. А у Лукашенко - только свой народ, ради которого он хрен положит на Панкратьевых. Это вы привыкли заглядывать смиренно в глазки начальника сложа свои дрожащие ручки "в ладоши". Лукашенко - ПРЕЗИДЕНТ с большой буквы. Это вам подобные натравили его мелюзгу за один серебрянник гулять по улицам, заглядывая по юбку тихановской. "Батько" дал всем вам по зубам. Терпите - ничтожества.
Владимир Оробей
Адик. Не гоношись. Ведь автор этой статьи "не истина в последней инстанции". Иногда диву даёшься от амбициозных комментов по любому вопросу, не терпящих какого-либо отличного мнения. Мы тута "умные" собралися парикмахеры, таксисты, бармены-юристы и судим-рядим - глобальные вопросы категорически решаем на раз-два. А Путин, конечно, не соображает ни хрена в управлении государством. Даже слезу прошибает - и почему же мы сейчас не на его месте.
Адольф Пешков
Согласен, что не последняя. Но этот шакалий вой многие принимают за истину. Перед прошедшей белорусской вакханалии как только не кастерили Лукашенко!!!. Вон прочитай Лисунова. Он например свои правычки тоже приписал Лукашенко.
Владимир Лисуков
Што... опять... Хоть и нассали в глаза, назвал - божья роса.
саша дмитренко
поздравляю аффтора,соврамши))) точно не помню но отказ россии поставлять энергию укропии абсолютно не связан с политикой
Валерий Алексеев
Шумит автор, шумит. Ну и балабол. Где официальная информация о поставке эл. энергии?
Сергей Федоров
Бульбаш, понятно пидарас!
Дмитрий
19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика информировала ООН об изменении её названия на «Беларусь». Основанием стал принятый в этот же день закон № 1085-XII «О названии Белорусской Советской Социалистической Республики». В этом законе Верховный Совет постановил: «Белорусскую Советскую Социалистическую Республику впредь называть „Республика Беларусь“, а в сокращённых и составных названиях — „Беларусь“ ru.wikipedia.org/wiki/Именование_белорусского_государства_на_русском_языке

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