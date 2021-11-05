Тридцать серебряников для "Батьки" больше, чем миллиарды России для Белоруссии

Темы дняПолитикаТридцать серебряников для "Батьки" больше, чем миллиарды России для Белоруссии автор - Авторские зарисовки Лукашенко дал команду на поставку электроэнергии на Украину.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAKAndrey KorolkevicЯ конечно извиняюсь,но Батька та ещё гнида.....ГусЕнаЧто, не нравится интеграция России и Белоруси? Решил куснуть Батьку?:))Шавка.bianka БелаяНичего от луки ожидать не приходится- продажность, наглость и подлость - сущность его натуры.Андрей РавдинХ..лы сильно хитрожопые, в этом они с Бацькой как близнецы-братья.Сергей ОвчинниковТак ведь он ЛукашенкО!ГАГеоргий АгеевЯ думаю РОССИЯ И БЕЛОРУСИЯ ПОСТУПАЮТ ПРАВИЛЬНО ИНАЧЕ ОНИ БУДУТ украиной это благородный поступок надо быть выше ситуации я верю что Лукашенко посоветовался с Путиным прежде чем сделать такой выбор а дешёвые очки набрать любой может а РОССИИ и БЕЛОРУСИИ РЕСПЕКТАндрей РавдинНу, корни-то понятно откуда растут. А с другой стороны если посмотреть, разве это плохо, что человек исполняет свои договорные обязательства, особенно критично необходимые? А дальше - посмотрим.ГАГеоргий АгеевСпасибо что поняли вам РЕСПЕКТ а люди которые выливают негатив здесь не очень умны вот как САША ПАНКРАТЬЕВсаша дмитренковместо домыслов и рассказов бабок на лавочке-смотрите россия24)))Саша ПанкратьевЛУКА - ЭТО ШТОПАНЫЙ ПРЕЗЕРВАТИВ !!!Адольф ПешковТы, говноавтор, который вместе с подобными тебе комментаторами кроме говна в мозгах ничего не приобрели. А не ваш ли любимый с цацелованным вами задом на весь мир объявлял о необходимости многовекторности во взаимоотношениях между странами ? Миллер уже однажды выебнулся с непоставками газа Украине - заплатил 3млрд $. Так у Миллера есть рабы типа Панкратьева и ещё тридцать миллионов нищих. А у Лукашенко - только свой народ, ради которого он хрен положит на Панкратьевых. Это вы привыкли заглядывать смиренно в глазки начальника сложа свои дрожащие ручки "в ладоши". Лукашенко - ПРЕЗИДЕНТ с большой буквы. Это вам подобные натравили его мелюзгу за один серебрянник гулять по улицам, заглядывая по юбку тихановской. "Батько" дал всем вам по зубам. Терпите - ничтожества.Владимир ОробейАдик. Не гоношись. Ведь автор этой статьи "не истина в последней инстанции". Иногда диву даёшься от амбициозных комментов по любому вопросу, не терпящих какого-либо отличного мнения. Мы тута "умные" собралися парикмахеры, таксисты, бармены-юристы и судим-рядим - глобальные вопросы категорически решаем на раз-два. А Путин, конечно, не соображает ни хрена в управлении государством. Даже слезу прошибает - и почему же мы сейчас не на его месте.Адольф ПешковСогласен, что не последняя. Но этот шакалий вой многие принимают за истину. Перед прошедшей белорусской вакханалии как только не кастерили Лукашенко!!!. Вон прочитай Лисунова. Он например свои правычки тоже приписал Лукашенко.Владимир ЛисуковШто... опять... Хоть и нассали в глаза, назвал - божья роса.саша дмитренкопоздравляю аффтора,соврамши))) точно не помню но отказ россии поставлять энергию укропии абсолютно не связан с политикойВалерий АлексеевШумит автор, шумит. Ну и балабол. Где официальная информация о поставке эл. энергии?Сергей ФедоровБульбаш, понятно пидарас!Дмитрий19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика информировала ООН об изменении её названия на «Беларусь». Основанием стал принятый в этот же день закон № 1085-XII «О названии Белорусской Советской Социалистической Республики». В этом законе Верховный Совет постановил: «Белорусскую Советскую Социалистическую Республику впредь называть „Республика Беларусь“, а в сокращённых и составных названиях — „Беларусь“ ru.wikipedia.org/wiki/Именование_белорусского_государства_на_русском_языкеКомментировать
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