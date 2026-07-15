Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 926 подписчиков

Австралийский офицер спрогнозировал, сколько бойцов ВСУ доживут до Рождества

Австралийский офицер спрогнозировал, сколько бойцов ВСУ доживут до Рождества

Западные военные уже открыто признают масштабы потерь украинской армии. Командир австралийского контингента, участвующего в подготовке всушников на польских полигонах, заявил, что почти треть вояк, которых сейчас обучают зарубежные инструкторы не доживет до конца года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии