Западные военные уже открыто признают масштабы потерь украинской армии. Командир австралийского контингента, участвующего в подготовке всушников на польских полигонах, заявил, что почти треть вояк, которых сейчас обучают зарубежные инструкторы не доживет до конца года.
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