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Закон и Порядок

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Польша призывает к «ассиметричной эскалации» по Украине

Польша призывает к «ассиметричной эскалации» по Украине

Глава МИД Польши Сикорский: отправка войск на Украину не является немыслимой Отправка войск на Украину это не что-то невероятное, а голосования в ООН были созданием правовой базы, заявил МИД Польши и предложил «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

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