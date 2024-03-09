Польша призывает к «ассиметричной эскалации» по Украине

Глава МИД Польши Сикорский: отправка войск на Украину не является немыслимой Отправка войск на Украину это не что-то невероятное, а голосования в ООН были созданием правовой базы, заявил МИД Польши и предложил «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».
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