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Куликов забил 6-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе»

Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов открыл счет в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Россиянин набрал 21-е (6+15) очко в сезоне, всего он провел 73 игры.

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