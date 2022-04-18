Куликов забил 6-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе»

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Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов открыл счет в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Россиянин набрал 21-е (6+15) очко в сезоне, всего он провел 73 игры.