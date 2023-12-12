Российские САУ "Мста-С" уничтожили скопление бронетехники и позиции ВСУ

Расчетами российских самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" группировки войск "Запад" на Купянском направлении были уничтожены скопление бронетехники и замаскированные позиции украинских войск.
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