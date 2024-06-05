Лахденпохский район готовится к празднованию 800-летия крещения карелов

Одним из центров празднования 800-летия крещения карелов в 2027 году станет поселок Куркиёки. При тесном взаимодействии Правительства республики и местного социально ответственного бизнеса там активно продолжается благоустройство, создаются новые точки притяжения для жителей и гостей региона.