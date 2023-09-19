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The Sun: Футболисты "Манчестер Юнайтед" устроили драку после матча с "Брайтоном"

The Sun: Футболисты "Манчестер Юнайтед" устроили драку после матча с "Брайтоном"

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" устроили драку между собой после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона", передает The Sun В потасовке участвовали Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей, Лисандро Мартинес и Виктор Линделев.

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