The Sun: Футболисты "Манчестер Юнайтед" устроили драку после матча с "Брайтоном"

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" устроили драку между собой после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона", передает The Sun В потасовке участвовали Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей, Лисандро Мартинес и Виктор Линделев.