Минприроды прокомментировало обращение жителей «Весеннего» к Владимиру Путину

В Новосибирске накануне жители микрорайона «Весенний» опубликовали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором они посетовали на выбросы из близлежащей промзоны, где расположен локомотивный завод.
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