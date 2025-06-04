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Вечерний Новосибирск

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Минприроды прокомментировало обращение жителей «Весеннего» к Владимиру Путину

Минприроды прокомментировало обращение жителей «Весеннего» к Владимиру Путину

В Новосибирске накануне жители микрорайона «Весенний» опубликовали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором они посетовали на выбросы из близлежащей промзоны, где расположен локомотивный завод.

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