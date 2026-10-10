Минздрав РФ сообщил о росте потребления алкоголя в 4 регионах

В сентябре 2026 года в Татарстане, Ленинградской и Еврейской автономной областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике было зафиксировано увеличение потребления алкоголя на душу населения, сообщает Минздрав РФ, ссылаясь на сравнительный анализ с сентябрем 2025 года.