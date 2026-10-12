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Царьград

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В ОП назвали размер зарплаты, который не прибавит ни одного пенсионного балла

В ОП назвали размер зарплаты, который не прибавит ни одного пенсионного балла

Эксперт ОП назвал величину заработной платы, которая не влияет на прибавление пенсионных баллов.Эксперт Общественной палаты России раскрыл величину зарплаты, которая не увеличит число пенсионных баллов в 2026 году.

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