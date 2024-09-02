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Бизнес журнал. Центр

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Субботник «на скорость» прошел в Первомайском парке

Субботник «на скорость» прошел в Первомайском парке

В последний день лета сотрудники компании «Щекиноазот» совместно с командой проекта по развитию плоггинг-сообщества Тульской области «Больше, чем бег» провели экомероприятие – субботник в парке Первомайского поселка.

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