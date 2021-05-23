Однако, Сталин

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаОднако, Сталин В результате жесточайшей войны 1941-45 годов Европейская территория СССР вплоть до Волги лежала в руинах.Вернуться к статье137НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВТВладимир ТихомировА колонны оборванных ВРАГОВ НАРОДА ты не видел?Галина КовалеваНе помешало бы и сейчас построить этих врагов в колонны и отправить на лесоповал. Или вообще депортировать из страны на обожаемый ими Запад. Без них мы бы построили настоящее демократическое общество.ВТВладимир ТихомировУ вас ПРОБЕЛЫ в знании ИСТОРИИ...в ДЕТАЛЯХ!!!Евгений ПугачевЗря вы придумали эту вашу ИЗторию... Ваше время кончилось.Василий ИвановичДетали мы наблюдаем сегодня в реале, когда видим гозманов, Навальных, венедиктовых, Сванидзе, чубайсов и прочих подонковВТВладимир ТихомировЭто надо делать и без Сталина!!!НШНина ШалеваДа, Сталин был уникальным! он построил СССР, передал хорошую, развивающуюся страну в руки сомнительных руководителей, но ценою непонятной до сих пор смертью Вождя всех народов! Только теперь понимаем, как Сталин руководил страной, пахал, как раб на галерах. Умный и пахал.Альбина КолесниковаКому мешал Сталин? и сделали так что его кто то убрал из людей во власти ,чтобы самому встать у руля.ВикторДва гада Хрущёв и Ельцин загадили страну. И последыши этих деятелей до сих пор вредят Путину! РАССТРЕЛЯТЬ!А КН(Наталья Землянская (Королёва)Сталина облили грязью и дальше либеросня с ним,с мертвым,борется.Почему Хрущева не поливают,ведь из-за него у нас в стране с продуктами до сих пор черт-ти-что творится.Рафаэль ВахитовПосле Сталина к власти пришли либералы, которые на словах делали вид что они делают всё для народа, а фактически разрушали созданные блага настоящими коммунистами (Сталиным). А теперь уже у власти ярые либералы, которые смотрят сквозь пальцев как разворовываются богатство страны. Всё богатство это - недра, достояние всего народа России, а фактически находятся в руках десятков частных лиц России и иностранного капитала. Что за страна Россия, которая не имеет своего Госбанка? ПОЗОР на весь мир!!!!Вячеслав 5Кто прав.кто виноват.история сама рассудит? прямых дорог не бывает.а наша страна.шла не простым путём.да и сам народ не простой в стране.история запомнила тех.кто прославил эту страну и забвение тем.кто мешал этому. сложная история у нас.только сейчас мы начинаем понимать это.доверить власть можно любому.а вот спросить за это.пока не получается.Комментировать
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